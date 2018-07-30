Годовой темп прироста инвестиций во II квартале составил 2,5-3,5%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2018 года, по оценке Банка России, выросли на 2,5-3,5% в годовом выражении, говорится в комментарии ЦБ по экономике.

"Инвестиции в основной капитал в июне продолжили расти в месячном сопоставлении с исключением сезонности. По итогам второго квартала 2018 года их годовой темп прироста оценивается в 2,5-3,5%. Вместе с тем, учитывая высокую базу изменения запасов материальных оборотных средств, годовой темп прироста валового накопления во втором квартале 2018 года может быть отрицательным", - отметили в Банке России.

Ранее Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2018 года выросли на 3,6% к тому же периоду 2017 года. В четвертом квартале 2017 года рост инвестиций разогнался до 6,4% в годовом выражении, в третьем квартале рост равнялся 2,2%, во втором квартале - 5,0%, в первом квартале - 1,4%.

В целом в 2017 году инвестиции выросли на 4,4% после трех лет снижения - на 0,2% в 2016 году, на 10,1% в 2015 году и на 1,5% в 2014 году.