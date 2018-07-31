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Экономика

Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ

Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Об этом пишет во вторник "Коммерсантъ", со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи премьеров стран ЕАЭС.

По его словам, решение было принято 27 июля на закрытой части заседания Евразийского межправительственного совета. "Российской стороне удалось убедить казахскую, что документ нанесет ущерб угольной отрасли РФ", - отмечает газета.

Как сообщил изданию представитель министерства транспорта РФ, по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам. В самом ведомстве уверены, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом и в случае подписания соглашения могут быть ущемлены интересы российских компаний.

Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год, напоминает "Коммерсантъ". Первая редакция, подготовленная Астаной, вызвала массу негативных откликов со стороны российских угольщиков и стивидоров, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 млн тонн угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами. В январе правительство поручило Минтрансу доработать проект, что было сделано к апрелю.

Критика второй редакции

Вторая редакция, как следует из перечня разногласий между ведомствами, с содержанием которой знакома газета, оформлена гораздо строже первой. Она предполагала разделение объемов казахского угля между операторами российских морских терминалов пропорционально пропускной способности. Также грузоотправители должны были работать по принципу take-or-pay и возместить убытки, если соглашение вынуждает стивидора разорвать имеющийся контракт с российской компанией в пользу казахского груза. Было предусмотрено и финансовое участие Казахстана в мероприятиях по развитию инфраструктуры.

Но и эта версия была раскритикована. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в числе прочего отметила высокую загрузку Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении дальневосточных портов и дефицит вагонов, низкую маржинальность перевозки угля для ОАО "Российские железные дороги" (1,83 руб. на 10 тонн на километр против среднесетевых 4 руб.). РЖД говорили о том, что соглашению должен быть придан рамочный характер, а вся коммерческая составляющая, в том числе объемы, выведена в двусторонние договоры монополии с казахскими клиентами.

Самым резким оказался отзыв министерства энергетики РФ, где подчеркивали, что условия перевозки и перевалки для казахских грузоотправителей уже тождественны российским. В протоколе совещания у замглавы ведомства Анатолия Яновского от 18 мая (с ним ознакомилось издание) говорится, что из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру РФ в части транзита до 14 млн тонн в год угля из Казахстана негативно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров угля и приведет к "снижению уровня занятости трудового населения в моногородах угольных регионов (Кузбасс и Хакасия)".

В министерстве инвестиций и развития Казахстана, а также в Ассоциации горно-металлургических предприятий (АГМП) этой страны отказались от комментариев "Коммерсанту". В мае глава АГМП Николай Радостовец говорил газете, что казахские грузы идут через порты РФ с начала года и проблем нет, но "в один прекрасный момент они скажут: а сейчас мы не грузим вообще". "У нас нет никакой уверенности, и нас в любой момент могут подвинуть", - говорил он.

По словам одного из российских угольщиков, против приоритета для Казахстана "единым фронтом выступали все российские игроки", которые "писали письма и обивали пороги не по одному разу". Собеседник издания добавил, что соглашение готовилось "исходя из политики, а не экономики и интересов российских угольщиков". Другой участник рынка отметил, что общая позиция угольщиков была выражена на совещании у Яновского, где "СУЭК", "Распадская" , "Мечел-Транс", Evraz, "Русский уголь" и "Кузбассразрезуголь" заявили о нецелесообразности согласования проекта документа.

На совещании у вице-премьера РФ Максима Акимова 24 июля было решено, что соглашение пока не нужно, поскольку "угольщики Казахстана и так пользуются недискриминационным доступом и грузят сколько хотят - 6 млн тонн в год", добавил еще один собеседник "Коммерсанта" (Радостовец говорил газете о планах грузить 7-10 млн тонн в год). Никто не мешает угольщикам Казахстана входить в портовые активы в РФ (купили порт Высоцк в апреле), отметил он. По словам собеседника издания, ФАС категорически против аналогичных соглашений внутри России, например, с Кемерово, которые дают или могут дать преимущество в перевозках одним игрокам за счет других.

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Теги: Казахстан, РФ
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