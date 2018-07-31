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Экономика

Нефть Brent подешевела до $74,6 за баррель

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного опасениями сокращения поставок топлива из Саудовской Аравии и Великобритании.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве уменьшилась на $0,36 (0,48%) - до $74,61 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,68 (0,92%) - до $74,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,29 (0,41%) - до $69,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подскочили в цене на $1,44 (2,1%) - до $70,13 за баррель.

Как сообщалось, накануне началась забастовка на трех месторождениях компании Total S.A. в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки Brent.

Тем временем Саудовская Аравия приостановила транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, где ее танкеры были атакованы йеменскими повстанцами-хуситами. До приостановки через пролив транспортировалось около 4,8 млн баррелей в сутки, по оценкам Commerzbank.

Опасения также вызывает сокращающаяся добыча в Венесуэле, волатильная ситуация в Ливии и вероятность ограничения поставок топлива из Ирана.

"Забастовка в Северном море, а также сохраняющиеся риски перебоев поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана стали фактором роста цен накануне, - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Ёсида. - Есть и ряд негативных факторов, включая растущую нефтедобычу в США, но торговый конфликт между США и Китаем пока не обостряется, и рынки смогли вздохнуть спокойнее".

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Теги: нефть, Brent
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