Остатки на корсчетах банков в ЦБ 31 июля выросли

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1889,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1525,2 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 30 июля составлял 1729,7 млрд рублей по России и 1360,8 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 31 июля составили 2517,2 млрд рублей по России против 2459,9 млрд рублей днем ранее.