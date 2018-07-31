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Экономика

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов во вторник после роста накануне

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно слабеет к бивалютной корзине после завершения налогового периода июля и в условиях понижательной коррекции на рынке нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,29-62,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,31 руб./$1 (+6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро увеличился до 73,05 руб./EUR1 (+19,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,49 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 47,55 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 15,71 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вниз на старте торгов после роста накануне, отыгрывая завершение налогового периода июля и небольшое снижение цен на нефть. Дополнительное давление на курс рубля оказывает заявление президента США Дональда Трампа о том, что все антироссийские санкции останутся в силе.

"Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть", - заявил президент США, уточнив, что ждет, что европейские партнеры представят конкурирующие с Россией проекты по газопроводам. "Мы уже ведем переговоры с ЕС о создании от 9 до 11 портов, за которые заплатят они (европейцы), чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентоспособно", - добавил Трамп.

Также он в очередной раз выступил с критикой в адрес Германии, отметив, что страна, на долю которой приходится около 1% оборонного бюджета НАТО, платит огромные деньги России за газ. "С США обращались очень нечестно (при финансировании НАТО - ИФ). Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%, и они платят огромные деньги России. От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация", - сказал Трамп.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после резкого роста накануне, вызванного опасениями сокращения поставок топлива из Саудовской Аравии и Великобритании. Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве уменьшилась на 0,34% - до $75,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,41% - до $69,84 за баррель.

Как сообщалось, накануне началась забастовка на трех месторождениях компании Total S.A. в Северном море, что может привести к снижению поставок нефти марки Brent.

Тем временем Саудовская Аравия приостановила транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив, где ее танкеры были атакованы йеменскими повстанцами-хуситами. До приостановки через пролив транспортировалось около 4,8 млн баррелей в сутки, по оценкам Commerzbank.

Опасения также вызывает сокращающаяся добыча в Венесуэле, волатильная ситуация в Ливии и вероятность ограничения поставок топлива из Ирана.

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