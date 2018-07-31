Credit Suisse удвоил прибыль во II квартале благодаря росту выручки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года более чем в два раза благодаря повышению выручки.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне выросла до 647 млн швейцарских франков ($652,5 млн) с 303 млн франков за аналогичный период 2017 года. Квартальная выручка банка увеличилась с 5,21 млрд до 5,6 млрд франков.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 596 млн франков при выручке в 5,33 млрд франков.

При этом руководство банка предупредило, что геополитические и торговые риски, а также изменения в денежно-кредитной политике ведущих центробанков мира могут "привести к периодам повышенной неопределенности в оставшейся части 2018 года".

"Такая неопределенность со временем может негативно сказаться на доверии, а это, в свою очередь, может затронуть широкий ряд классов активов, которые важны для наших рыночных операций", - отметил гендиректор банка Тиджан Тиам.

Акции Credit Suisse дорожают на 1,1% на торгах в Цюрихе во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 8,2%, до 40 млрд франков.