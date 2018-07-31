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Экономика

Sony в I финквартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Японская Sony в первом финансовом квартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза благодаря хорошим продажам электроники, консолей PlayStation и компонентов для камер смартфонов, а также продаже доли в Spotify Technology SA.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 226,4 млрд иен ($2,076 млрд), или 174,8 иены в расчете на акцию, против 80,9 млрд иен, или 62,7 иены на акцию, полученных за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 5,1% - до 1,954 трлн иен по сравнению с 1,858 трлн иен.

Операционная прибыль увеличилась до 195 млрд иен со 157,6 млрд иен годом ранее.

Квартальная выручка Sony в сфере видеоигр и приставок выросла на 124% - до 472,1 млрд иен, музыкального бизнеса - на 12,9%, до 181,5 млрд иен. В то же время сократилась выручка в сфере кино - на 30,7%, до 175,1 млрд иен, а также выручка полупроводникового подразделения - на 2%, до 202,2 млрд иен.

Выручка в сфере производства мобильных телефонов упала на 48,7% - до 132,5 млрд иен, при этом подразделение зафиксировало операционный убыток в 10,8 млрд иен против прибыли в 3,6 млрд иен годом ранее.

Sony рассчитывает получить по итогам текущего финансового года, который завершится 31 марта 2019 года, чистую прибыль на уровне 500 млрд иен и выручку в 8,6 трлн иен. Таким образом, прогноз был повышен по сравнению с апрельской оценкой, составлявшей соответственно 480 млрд иен и 8,3 трлн иен.

Компания оставила без изменения прогноз операционной прибыли - 670 млрд иен, но при этом улучшила ожидания относительно данного показателя у подразделения видеоигр и приставок до 250 млрд иен со 190 млрд иен, полупроводникового подразделения - до 120 млрд иен со 100 млрд иен. В то же время ухудшен прогноз подразделения по выпуску смартфонов - теперь ожидается операционный убыток в 30 млрд иен против убытка в 15 млрд иен ранее.

В своих оценках Sony исходит из прогноза среднего курса доллара в 110 иен и евро - 127 иен (в апреле - 105 иен и 125 иен соответственно).

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