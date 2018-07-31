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Петербург получил право принять Мировой энергетический конгресс 2022 года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская Федерация получила право на проведение 25-го Мирового энергетического конгресса-2022, который пройдет в Санкт-Петербурге в период с 11 по 15 июня 2022 года.

Как сообщает Минэнерго РФ, заявку на право проведения 25-го Мирового энергетического конгресса подавали также Национальные комитеты США и Португалии.

Мировой энергетический конгресс проводится раз в три года, объединяет более 90 стран и завоевал авторитет одного из важнейших событий в мировой энергетике. Постоянным местом расположения центрального офиса МИРЭС является Лондон. В ноябре 2016 года председателем РНК МИРЭС был избран министр энергетики России Александр Новак.

В 1968 году в Москве состоялась Мировая энергетическая конференция, где Конгресс МИРЭС обрел свое современное название.

"С момента памятной конференции в Москве прошло уже больше 50 лет. За это время изменилась география мировой энергетики, произошли подвижки в топливном балансе, отрасли энергетики столкнулись с новыми экономическими и технологическими вызовами. Изменилась и Россия: сегодня у нас другая экономика, другие цели и задачи энергетической политики. Но и сегодня, как и 50 лет назад, наша страна является одним из лидеров мировой энергетики, обеспечивает энергоресурсами миллионы людей на всех континентах, активно участвует в разработке современных энергетических технологий, организует и успешно проводит дискуссионные площадки по вопросам энергетики в рамках международных форумов", - приведены в пресс-релизе слова Новака.

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