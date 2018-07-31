Выручка "дочки" Huawei в России в 2017 году выросла на 70%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Техкомпания Хуавей", которое на 100% принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Huawei Technologies Cooperatief U.A., выросла в 2017 году на 70% - до 61,7 млрд рублей, говорится в отчете компании, опубликованном в системе "СПАРК-Интерфакс".

Валовая прибыль компании возросла до 7,8 млрд рублей - на 58% по отношению к 2016 году.

При этом доналоговая прибыль сократилась на 34,8%, составив 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 38%, до 1,4 млрд рублей.

Huawei - одна из крупнейших китайских коммуникационных компаний, а также один из крупнейших производителей смартфонов в мире. Основана в Китае в 1987 году. В 2017 году выручка компании составила $92 млрд., чистая прибыль - $7,6 млрд.Huawei Technologies Cooperatief U.A. входит в Huawei Technologies Co.

В России Huawei реализует устройства собственного производства, а также поставляет сетевое оборудование для операторов связи.

Как пояснили "Интерфаксу" в российском подразделении Huawei, основным драйвером роста в 2017 году стало подразделение потребительской электроники (помимо него, в российский бизнес входят решения для операторов связи и корпоративных клиентов).

"Подразделение Enterprise, самое молодое в Huawei, также продемонстрировало значительный рост в 76%. На данный момент нашими корпоративными клиентами являются свыше 700 организаций. Более 50 из них входят в список 100 крупнейших компаний России", - отметил генеральный директор Huawei в России Эйден У, слова которого приводятся в ответе на запрос "Интерфакса".

Операторский бизнес Huawei в России оказался более консервативным. Компания объясняет это зрелостью самого рынка и трудностями поиска новых ниш для всех без исключения игроков.