ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 2 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 августа, составляет 62,5590 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,33%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 августа, составляет 73,1064 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,04%.