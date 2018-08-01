Инфляция в России оказалось нулевой вторую неделю подряд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В России с 24 по 30 июля зафиксирована нулевая инфляция, как и неделей ранее, сообщили в среду в Росстате.

На неделе, предшествующей стабилизации средненедельных цен, фиксировалось их повышение на 0,1% после роста по 0,2% две недели подряд. До этого 17 недель цены росли по 0,1%, за исключением периода с 5 по 9 июня, когда была зафиксирована нулевая инфляция.

Ускорение роста цен в начале июля происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

С начала месяца к 30 июля инфляция составила 0,4%, с начала года - 2,4%.

Среднесуточный рост цен за 30 дней июля равнялся 0,013%. За аналогичный период июля 2017 года среднесуточный прирост составлял 0,010%. Из этих данных следует, что годовая инфляция к 30 июля выросла до 2,4%.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1,0%, куры - на 0,6%, свинина - на 0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,1%, крупа гречневая - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, при этом капуста стала дешевле на 6,3%, огурцы и помидоры - на 4,4%, картофель - на 2,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0,2-0,4%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,4%.

Инфляция в РФ в июле ожидается на уровне 0,3-0,4%, что на фоне низкой базы июля 2017 года (инфляция составляла лишь 0,1%) приведет к росту годового показателя до 2,5-2,6%, говорилось ранее в обзоре Минэкономразвития.

Как сообщалось, ЦБ РФ после решения правительства об увеличении НДС в 2019 г. с 18% до 20% уточнил прогноз по инфляции на текущий год до 3,5-4,0% с 3,0-4,0%. Минэкономразвития на фоне решения по НДС повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,1% с 2,8%, на 2019 год - до 4,3% с 4,0%. При этом министерство делало прогноз в 3,1% на 2018 год в конце июня, еще не зная статистики за июнь, которая оказалась на 0,2% выше ожиданий министерства (Минэкономразвития закладывало в расчеты годовую инфляцию в июне на уровне 2,1%, а она оказалась 2,3% - ИФ).

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в начале июля по инфляции на 2018 год равняется 3,8%, на 2019 год - 4,1%.