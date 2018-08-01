ФНС начала публиковать ранее закрытые сведения о компаниях

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала первые наборы сведений о компаниях, которые раньше относились к налоговой тайне.

Теперь на сайте службы можно получить данные о среднесписочной численности работников юрлиц, специальных налоговых режимах, применяемых компаниями, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошедшего года.

Эта информация публикуется открыто после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс РФ.

Размещение этих данных планировалось начать 1 июля 2017 года, позже срок публикации был перенесен на начало июня 2018 года, затем еще на два месяца. Перенос связан с обращениями бизнеса о предоставлении дополнительного времени для проведения сверок с налоговыми органами публикуемых данных, поясняли в ФНС.

Как сообщили "Интерфаксу" в службе, новые перечни сведений о компаниях планируется опубликовать 1 октября, затем 1 декабря. Предполагается, что раскрытие сведений о компаниях в общем доступе позволит налогоплательщикам получать дополнительную возможность оценить риски при выборе контрагента.

Информация, раскрытая ФНС, будет включена в массив данных о юридических лицах в системе "СПАРК-Интерфакс". Сведения уже импортированы и до конца недели станут доступны пользователям, сообщил исполнительный директор проекта "СПАРК" Алексей Кобин.