Добыча нефти в РФ в июле оказалась на 0,1% ниже исходной точки ОПЕК+

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в июле 2018 года составила 47,43 млн тонн, что на 2,4% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 0,1%.

В целом за период с января по июль текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России осталась на уровне прошлого года, составив 318,58 млн тонн.

Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-июль 2018 года снизился на 3,7%, до 135,8 млн тонн.

Добыча природного газа за указанный период выросла на 6,2% относительно прошлогоднего показателя - до 418,654 млрд куб. м.