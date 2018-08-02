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Экономика

ФНБ в июле вырос на 5 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2018 года составил 4 трлн 844,4 млрд рублей ($77,16 млрд), говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 июля, объем фонда составлял 4 трлн 839,3 млрд рублей (эквивалентно $77,11 млрд) - таким образом, за июль он увеличился всего на 5,1 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа размещено $22,110 млрд, 20,753 млрд евро, 4,368 млрд фунтов стерлингов и 90,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 574,629 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,99 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,43 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2017 года по 31 июля 2018 года составила отрицательную величину - минус $16,3 млн, что эквивалентно минус 1,026 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 июля 2018 года составила 189,845 млрд рублей.

В июле 2018 года в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе в размере 2,265 млрд рублей (эквивалент $35,9 млн), на депозите в ВТБ -1,032 млрд рублей ($16,4 млн), в ценные бумаги российских эмитентов - 398,8 млн рублей ($6,42 млн). Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы с начала 2018 года составил 31,529 млрд рублей (эквивалент $521,2 млн).

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