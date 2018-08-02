"Бахетле" впервые за несколько лет снизила выручку в 2017 году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Выручка сети "Бахетле" в 2017 году сократилась впервые с 2009 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Основная операционная компания сети - ООО "Бахетле-1" - в прошлом году снизила выручку на 8,7%, до 8,53 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 9,6% (до 1,88 млрд рублей), прибыль от продаж составила 318,6 млн рублей против убытка в размере 36,6 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза - до 63,87 млн рублей.

Выручка другой операционной компании сети, ООО "Бахетле-Алтуфьево", в прошлом году упала на 22,8%, до 2,1 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась до 863 тыс. рублей с 25,3 млн рублей в 2016 году.

По данным сайта сети, она объединяет 28 магазинов в Татарстане и в Москве, где компания начала развиваться с 2006 года. Особенностью супермаркетов является большая доля готовой еды: более 40% от товарооборота (это кондитерские и кулинарные изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты - всего более 1,2 тыс. наименований).

Владельцем ритейлера является Муслима Латыпова.

В октябре прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что "Бахетле" выставлена на продажу. По данным газеты, вся сеть была оценена в 10 млрд рублей, из них 9,35 млрд рублей пришлось на магазины в Татарстане.