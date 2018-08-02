Экономика

"Бахетле" впервые за несколько лет снизила выручку в 2017 году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Выручка сети "Бахетле" в 2017 году сократилась впервые с 2009 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Основная операционная компания сети - ООО "Бахетле-1" - в прошлом году снизила выручку на 8,7%, до 8,53 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 9,6% (до 1,88 млрд рублей), прибыль от продаж составила 318,6 млн рублей против убытка в размере 36,6 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль выросла в 1,5 раза - до 63,87 млн рублей.

Выручка другой операционной компании сети, ООО "Бахетле-Алтуфьево", в прошлом году упала на 22,8%, до 2,1 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась до 863 тыс. рублей с 25,3 млн рублей в 2016 году.

По данным сайта сети, она объединяет 28 магазинов в Татарстане и в Москве, где компания начала развиваться с 2006 года. Особенностью супермаркетов является большая доля готовой еды: более 40% от товарооборота (это кондитерские и кулинарные изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты - всего более 1,2 тыс. наименований).

Владельцем ритейлера является Муслима Латыпова.

В октябре прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники сообщали, что "Бахетле" выставлена на продажу. По данным газеты, вся сеть была оценена в 10 млрд рублей, из них 9,35 млрд рублей пришлось на магазины в Татарстане.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бахетле
Экономика
ФНС разрешила россиянам платить налоги за других людейФНС разрешила россиянам платить налоги за других людей
С 2019 года также физлица смогут оплачивать имущественные налоги единым платежомПодробнее
 Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"
Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузераПодробнее
 Казахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФКазахский уголь не получит приоритета при экспорте через порты РФ
Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФПодробнее
 АФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублейАФК "Система" погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей
Инвестиционная компания благодаря этому высвободила из залога контрольный пакет "Детского мира"Подробнее
Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 года
Скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25%Подробнее
 Совет Федерации одобрил закон о повышении НДССовет Федерации одобрил закон о повышении НДС
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение налога на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в годПодробнее
 МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млнМТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса за $750 млн
Российский оператор сотовой связи утверждает, что вынужденно приостановил деятельность в этой странеПодробнее
 ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа7 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ РСПП опровергли преференции "Суммы" из-за трудоустройства Шохина-младшегоВ РоссииТитов предложил заменить понятие пенсионного возраста выходом на пенсию по стажуВ миреМедики ЦАР не нашли следов пыток на телах убитых российских журналистовСпортТри российские биатлонистки перешли в сборную УкраиныВ мире"Ъ" узнал о раздражении Кремля на Армению из-за предложения сменить генсека ОДКБВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 2 августа

Предъявлены обвинения 6 из 12 сотрудников ярославской колонии, подозреваемых в пытках

Ректор ВШЭ попросил возобновить программу образовательных кредитов

Израиль заявил о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией

"Эсеры" предложили ввести запрет на повышение возраста выхода на пенсию до 2035 года

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в Краснодаре

Смолов назвал причину своей аварии за рулем BMW в КраснодареЕму грозит административный арест на 15 суток и лишение прав до полутора лет Подробнее

Разбившийся на Кубани вертолет принадлежал предпринимателю из Ставрополья

Самолет из "Домодедово" не смог сесть в Мурманске из-за грозы

В районе Голанских высот впервые за 6 лет появился патруль миротворцев ООН

На Украине завершено следствие по делу Надежды Савченко

Тульские полицейские "задержали" кота, несшего посылку с наркотиками в колонию

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в Брюсселе

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал данные институту гидродинамики в БрюсселеОбвиняемый в госизмене ученый не работал с секретными данными 20 лет, заявляет его адвокат Подробнее

"Бахетле" впервые за несколько лет снизила выручку в 2017 году

Десятый сотрудник ярославской колонии арестован по делу об избиении осужденного

Фонтаны в Петербурге и Калининграде отключили на День ВДВ

В кинотеатре "Пионер" бесплатно покажут фильм погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

В Париже из-за забастовки второй день закрыта Эйфелева башня

Археологи нашли руины взорванного храма в парке в центре Москвы

Командующий призвал десантников вести себя достойно в день ВДВ

Замглавреда Центра Ходорковского вызвана на допрос по делу о гибели россиян в ЦАР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru