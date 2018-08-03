Японский фондовый рынок стал вторым по величине в мире, опередив Китай

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость всех акций компаний, торгующихся на биржах Японии, по итогам торгов в четверг составила $6,17 трлн и превзошла капитализацию китайских компаний ($6,09 трлн), сообщает агентство Bloomberg.

Накануне китайский фондовый индекс Shanghai Composite рухнул на 2%, Shenzhen Composite - на 2,4% на заявлениях властей США о том, что они могут ввести более высокие пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд - по ставке 25% вместо ранее планировавшихся 10%.

Японский индекс Nikkei 225 в четверг снизился на 1%.

Китайский фондовый рынок обогнал японский в 2014 году, тогда его объем превышал $10 трлн. Однако только в 2018 году индекс Shanghai Composite потерял более 16% из-за рисков торговой войны с США.

Американский рынок акций остается крупнейшим в мире с капитализацией около $31 трлн. Из них $1 трлн приходятся на компанию Apple.