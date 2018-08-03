РФ в январе-мае увеличила экспорт продукции АПК почти на треть

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае этого года экспортировала продукции АПК на $9,5 млрд, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минсельхозе.

Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли, уточняется в пресс-релизе.

Так, экспорт пшеницы за этот период составил 17,1 млн тонн на $3,1 млрд, превысив показатели 2017 года в 1,7 раза (на $1,3 млрд). Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 22,2%, до 4,3 млн тонн.

Турция закупила около 2 млн тонн пшеницы, что в 2,4 раза превышает прошлогодний показатель, Латвия - 539 тыс. тонн (в 3,4 раза). Закупки Вьетнама выросли более чем в 19 раз, до 1,66 млн тонн. Экспорт соевого масла увеличился на 7,3%, до 242 тыс. тонн, рапсового масла - на 42%, до 135,7 тыс. тонн, соевых бобов - в 2,5 раза, до 509 тыс. тонн.

Минсельхоз также обратил внимание на то, что продолжает развиваться наметившаяся в 2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных изделий. В январе-мае вывезено 78 тыс. тонн на $222 млн, что на 30,1% (на 26,5% в стоимостном выражении) превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Лидерами по импорту российского шоколада являются Казахстан, на долю которого пришлось 20,6% экспорта, Китай (11,4%), Белоруссия (10,9%).

В 2017 году Россия экспортировала продукции АПК на $20,7 млрд против почти $17 млрд годом ранее.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может возрасти до $24,2 млрд.