Банкротство Toys "R" Us подпортило статистику по занятости в США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в экономике США выросло в июле 2018 года на 157 тыс. человек, самыми медленными темпами с апреля, после скачка на пересмотренные 248 тыс. в мае, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Одной из причин ослабления роста было банкротство крупнейшей сети магазинов игрушек в США Toys "R" Us, из-за которого работу потеряли около 33 тыс. человек. Минтруд сообщил о снижении числа рабочих мест в сфере продажи спортивных товаров, товаров для хобби, книг и музыки на 31,8 тыс., компания Toys "R" Us ранее относилась к этой категории.

Аналитики в среднем рассчитывали на повышение количества рабочих мест в июле на 193 тыс.

Безработица в США снизилась до 3,9% с 4% месяцем ранее, как и ожидалось. В мае показатель равнялся 3,8% и совпадал со значением, зафиксированным в апреле 2000 года, которое было минимальным с 1969 года. В июне безработица выросла впервые почти за год.

При этом средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце увеличилась на 0,3% относительно мая и на 2,7% в годовом выражении - до $27,05, динамика в обоих случаях совпала с прогнозами рынка.

Показатель роста рабочих мест за июнь месяц был пересмотрен с 213 тыс. на 248 тыс. Пересмотр за май и июнь добавил 59 тыс. новых рабочих мест.

В январе-июле 2018 года количество занятых в США увеличилось в среднем на 215 тыс. в месяц, неожиданно ускорившись по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда среднемесячный подъем составлял 184 тыс. Обычно на поздних этапах восстановления экономики после рецессии и в период ее активного роста наблюдается замедление найма, поскольку безработица близка к норме и свободных работников не так много.

Доля участия населения страны в рабочей силе, то есть тех американцев, которые уже работают или активно пытаются трудоустроиться, в июле осталась на уровне 62,9%.

В производственном секторе США количество рабочих мест в июле повысилось на 37 тыс. Вместе с тем предприятия розничной торговли наняли 7 тыс. новых сотрудников. В строительном секторе показатель вырос на 19 тыс. В сфере услуг численность персонала выросла на 118 тыс. человек, в образовании и здравоохранении - на 22 тыс. Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 170 тыс. после роста на 234 тыс. в июне. Число госслужащих сократилось на 13 тыс. человек.