ВТБ отказал "Сухому" в кредитной линии на 5 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ВТБ отказал ПАО "Компания "Сухой" в кредитной линии, сообщил "Интерфаксу" CFO компании Дмитрий Елисеев.

Ранее на портале госзакупок была размещена документация об открытии ВТБ кредитной линии "Сухому" с лимитом до 5 млрд руб.

"Компания официально заявляет, что информация о заключении договора с ВТБ на сумму 5 млрд рублей не соответствует действительности в связи с отказом банка в выдаче кредита", - сказал Елисеев.

По его словам, закупочная документация, размещенная на сайте гозакупок, на данный момент недействительна.

ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") проектирует и производит продукцию военного и (в меньшей степени) гражданского авиастроения.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец 2017 года объем долгосрочных заемных средств "Сухого" составлял 47 млрд руб. против 65,5 млрд руб. на конец 2016-го. Краткосрочные заемные средства, напротив, выросли: с 32,6 млрд рублей до 39,8 млрд рублей.