Путин подписал закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов в банках на предприятия малого бизнеса.

Соответствующий нормативно-правовой акт принят Госдумой 24 июля, одобрен Советом Федерации 28 июля и опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, максимальный размер страхового возмещения организаций малого бизнеса будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 млн рублей.

Застрахованы будут вклады малых предприятий, которые относятся к таковым в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Страхованию подлежат вклады в рублях и в иностранной валюте, размещаемые в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Кроме того, законом вносятся изменения в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Также изменена расчетная база для исчисления страховых взносов банков в АСВ. Предлагается определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее этот показатель исчислялся как среднее хронологическое. Как ранее пояснили в Минфине, изменение этих правил не повлияет на размер страховых взносов, уплачиваемых в фонд.

По оценкам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, принятие закона защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий, при этом общая сумма, подпадающая под защиту, может составить около 2 трлн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.