Остатки на корсчетах банков в ЦБ 6 августа выросли

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2265,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1896,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 3 августа составлял 2114,7 млрд рублей по России и 1745,8 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 6 августа составили 2364,1 млрд рублей по России против 2265,6 млрд рублей днем ранее.