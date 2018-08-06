"Роснефть" до 2020 года может выкупить на рынке до 3,2% своих акций на $2 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций компании, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до $2 млрд, сообщила компания.

Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

Уставный капитал "Роснефть" разделен на 10,598 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. каждая. Таким образом, "Роснефть" может выкупить не более 3,2% уставного капитала.

В ближайшее время на основе решения совета директоров будет назначен независимый банк-агент, который в рамках программы будет осуществлять операции на открытом рынке от лица компании. "В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам. Информация о совершенных в рамках программы сделках будет публиковаться на еженедельной основе", - информирует эмитент.

Приобретенные в ходе реализации программы акции и GDR будут находиться на балансе группы "Роснефть". По итогам завершения программы совет директоров примет решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.