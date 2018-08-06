Путин подписал закон, упрощающий согласование строительства распределительных газопроводов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 3 августа подписал закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс, призванные упростить строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления и снизить административные барьеры в этой сфере, текст указа президента публикует Официальный сайт правовой информации.

Закон исключает необходимость получения разрешения на строительство и реконструкцию сетей газораспределения и газопотребления с проектным рабочим давлением до 0,6 МПа.

"Таким образом, значительно упрощается для потребителя порядок, стоимость и сроки строительства сетей газораспределения", - полагают разработчики документа из Минстроя России.

По данным "Газпрома", на конец 2017 года уровень газификации по России достиг 68,1%, в том числе в городах - 71,4%, в сельской местности - 58,7%