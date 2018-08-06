Сбербанк собрался банкротить "Интерскол" в связи с долгом в 1,2 млрд рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Среднерусский банк Сбербанка подал в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве АО "Интерскол" (Московская область), говорится в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составляет 1 млрд 182,1 млн рублей.

Арбитражный суд принял заявление и назначил заседание на 25 сентября.

В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать тему задолженности "Интерскола".

Ранее о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Интерскола" уведомляли Юникредит банк и ВТБ. ВТБ заявил, что "Интерскол" с весны этого года имеет просроченную задолженность перед банком. Юникредит банк пока от комментариев отказался.

Финучреждения являются кредиторами "Интерскола". Компания оказалась на грани разорения, ее долг перед Юникредит банком, Сбербанком и ВТБ достиг 6 млрд рублей, писала в начале июля газета "Ведомости". ВТБ тогда отмечал, что с рядом других банков ведет переговоры о реструктуризации задолженности компании. По данным газеты, активы "Интерскола" находятся в залоге у банков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Интерскол" за 2017 год получил чистую прибыль в размере 125,4 млн рублей после трех лет убытков (в 2016 году в размере 321,8 млн рублей, в 2015 году - 543,1 млн рублей, в 2014 году - 889,1 млн рублей).

"Интерскол", по данным "СПАРКа", принадлежит физическим лицам: по 32,5% - у Сергея Назарова и Степана Орлова, 20% - у Сергея Окунева, 15% - у Валерия Лотина.

"Ведомости" отмечали, что на долю в "Интерсколе" есть претенденты: сооснователь "Технониколя" и "Рыбаков фонда" Игорь Рыбаков готов выкупить контрольный пакет компании за 500 млн рублей, американская Black&Decker предлагает купить российский бренд компании за $45 млн.

"Интерскол" - российский производитель и разработчик электроинструментов, их оснастки и средств малой механизации.