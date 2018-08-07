Нефть Brent подорожала почти до $74 за баррель

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 7 августа повысилась на 23 цента (0,31%) - до $73,98 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 5 центов (0,06%) - до $69,06 за баррель.

В понедельник котировка фьючерса на Brent поднялась на 54 цента (0,7%), до $73,75 за баррель, а WTI подорожала на 52 цента (0,8%), до $69,01 за баррель.

По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократить на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября.

Однако ряд экспертов полагают, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.

Июльское сокращение нефтедобычи в Саудовской Аравии, о котором много говорили на рынке последние пару сессий, вероятно, было разовым явлением. Многие инвесторы и аналитики полагают, что Россия и Саудовская Аравия компенсируют сокращение поставок из Ирана.

Между тем Мишель делла Винья из Goldman Sachs не сомневается, что нефтяной рынок столкнется с замедлением роста предложения в ближайшие месяцы. При этом сохранится сильный спрос. Уже сейчас на данный момент ОПЕК быстро возобновляет эксплуатацию свободных добывающих мощностей, и в дальнейшем странам картеля будет сложнее наращивать поставки, отмечает эксперт.