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Alcoa попросила США снять пошлины на поставки алюминия с ее заводов в Канаде

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Corp обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой сделать исключение и разрешить ей ввозить первичный алюминий и специализированные сплавы из Канады без уплаты новых пошлин, пишет The Wall Street Journal.

У Alcoa в Канаде три завода, снабжающие предприятия на территории США сырьем для производства алюминиевых банок и другой продукции. Компания утверждает, что она не может найти достаточные объемы первичного алюминия и сплавов на территории США.

В конце марта Трамп ввел пошлины на импорт алюминия по ставке 10%, стали - 25%. Американские компании за последние месяцы подали тысячи заявок об исключениях

"Даже если бы все приостановленные плавильные мощности в США возобновили работу и производили металл, Соединенным Штатам все равно пришлось бы импортировать основной объем потребляемого алюминия", - заявил президент алюминиевого подразделения Alcoa Тим Рейес.

Производство алюминия в США неуклонно падало последние годы из-за роста цен на электроэнергию и износа оборудования, которые снижали конкурентоспособность американских заводов по сравнению с предприятиями в других странах.

На территории США Alcoa производит лишь 14% алюминия.

По оценкам Alcoa, американские пошлины на импорт алюминия увеличат ее затраты на $12-14 млн в месяц.

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Теги: Alcoa, CША
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