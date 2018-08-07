Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим мировым ценам на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,52-63,60 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,5425 руб. (-19,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,5625 руб. (-6,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 13,7 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,3 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов вторника благодаря как позитивной динамике нефтяных цен, так и локальному затишью в антироссийском санкционном новостном поле.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник утром, инвесторы продолжают ожидать, что санкции США снизят экспорт нефти из Ирана. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 7 августа повысилась на 0,57% - до $74,17 за баррель. Сентябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи подорожал на 0,42% - до $69,3 за баррель. В понедельник котировка фьючерса на Brent поднялась на 0,7%, до $73,75 за баррель, а WTI подорожала на 0,8%, до $69,01 за баррель.

По самым высоким оценкам, экспорт иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части американских санкций в начале ноября. Однако ряд экспертов полагает, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.