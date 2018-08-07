"Газпром" с начала недели сократил поставки в Европу через Украину и Белоруссию

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" с начала недели сократил физические поставки газа в Европу через Украину и Белоруссию, свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы .

Заявка на транспорт газа через Украину по ужгородскому коридору на вторник - на уровне 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника - 147 млн куб. м. Ближайшие ремонтные работы на Украине на ужгородском коридоре начнутся только 14 августа. В России никаких аварий в центральной части России не было, ремонтов нет, сообщили "Интерфаксу" российские газовики.

Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снизились на 12% - до 77 млн куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье. При этом ближайшее ограничение работы этого газопровода в связи с ремонтом запланировано только на 8 августа на одни сутки, сообщает газотранспортная компания Gascade.

На сайте "Газпрома" в разделе REMIT, где компания раскрывает данные об объемах транзита и обстоятельствах его изменения, комментарии на этот счет отсутствуют.