Почта банк увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие в семь раз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Почта банк увеличил чистую прибыль по МСФО за I полугодие 2018 года в семь раз - до 1,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза банка.

Активы банка с начала года выросли в 1,1 раза - до 272 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года кредитный портфель до резервов увеличился в 1,2 раза по сравнению с началом года и составил 255 млрд рублей.

Портфель средств клиентов вырос в 1,3 раза - до 229 млрд рублей.

Президент - председатель правления Почта банка Дмитрий Руденко, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что 90% сети банка приходится на малые города и сельскую местность. Региональная сеть банка за шесть месяцев увеличилась на 3830 точек, до 16,3 тыс. отделений в 5189 населенных пунктах. Банкоматная сеть выросла на 10% - до 4416 устройств.

Инфраструктурный платеж Почте России по итогам первого полугодия составил 2,1 млрд рублей. Как сообщалось ранее, соответствующий платеж по итогам 2017 года достиг 3,2 млрд рублей, увеличившись в четыре раза в сравнении с 2016 годом.

Почта банк по итогам первого квартала 2018 года занял 30-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".