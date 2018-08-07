"Интеркоммерц" обратится в суд по поводу банкротства МФК "Домашние деньги"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - КБ "Интеркоммерц" намерен обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве МФК "Домашние деньги" в связи с наличием у нее признаков банкротства, говорится в уведомлении кредитной организации, опубликованном на портале "Федресурс".

В феврале 2016 года Банк России отозвал лицензию у КБ "Интеркоммерц". В банке была назначена временная администрация. Как ранее сообщалось в СМИ, "Домашние деньги" являлись одним из крупных заемщиков "Интеркоммерца".

МФК "Домашние деньги" в апреле допустила дефолт по пятилетнему выпуску облигаций БО-001Р-01 с офертой через год объемом 1,25 млрд рублей, который был размещен в конце апреля 2017 года. Компания не исполнила обязательства на сумму 848 млн рублей.

Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов. В период перед офертой облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица. По оценке источника на рынке, всего у данного выпуска около 1 тыс. держателей.

Владельцам облигаций были предложены условия реструктуризации выпуска, с которыми они согласились. Изменения были утверждены Московской биржей в начале июля.

По условиям реструктуризации бондов серии БО-001Р-01 эмитент должен был погасить 24 июля 5% от номинальной стоимости бондов и 50% дохода по 5-му купону. Однако не смог этого сделать и допустил повторный дефолт из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме.

МФК "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых компаний вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В настоящее время в обращении остался еще один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.