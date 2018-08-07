Сталепроизводители РФ инициировали расследование по импорту проката в ЕАЭС из-за ограничительных мер США и ЕС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские сталепроизводители - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и ПАО "Северсталь" - обратились в ЕЭК с просьбой инициировать расследование в отношении металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, говорится в материалах ЕЭК.

Речь идет о ввозе на территорию ЕАЭС горячекатаного и холоднокатаного проката, а также проката с покрытием, объемы импорта которого возросли, согласно заявлению сталелитейщиков, в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции, а также из-за перепроизводства стали в мире.

"Избыточные производственные мощности и, как следствие, перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки, - говорится в сообщении. - Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли. Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке ЕАЭС".

Датой начала расследования является 7 августа (дата публикации уведомления на сейте ЕЭК).