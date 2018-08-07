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Экономика

Сбербанк подал иск о включении в реестр кредиторов "Юлмарта"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России подал иск о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера "Юлмарт", в отношении которого в июне введена процедура наблюдения, требований на сумму 1,33 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно материалам суда, требования обеспечены залогом. Иск оставлен без движения. "Предложить кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 3 сентября 2018 года", - говорится в определении суда.

Ранее, 28 июня, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении НАО "Юлмарт" процедуру наблюдения по иску от компании ООО "БигБокс".

В декабре 2016 года Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании солидарно с НАО "Юлмарт", ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания" и ООО "Юлмарт девелопмент" 1 млрд рублей задолженности в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии от марта 2016 года. В начале декабря 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск, однако "Юлмарт" и "Юлмартдевелопмент" оспорили такое решение в апелляционном арбитраже.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в июне 2018 года отказал в назначении экспертизы по делу и удовлетворил требования банка.

Сообщалось также, что в 2016 году между акционерами Ulmart Holding Limited (холдинговая компания ритейлера) Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и его партнером Августом Мейером с другой начался конфликт. Его основная причина - в разнице подходов к развитию бизнеса в условиях, когда компании требовались средства.

"Юлмарт", основанный в 2008 году, первоначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Новая стратегия развития ритейлера предполагает создание комплексной интегрированной e-commerce-платформы с собственной логистической инфраструктурой, базой для которой станет сеть пригородных центров исполнения заказов.

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Теги: Сбербанк, Юлмарт
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