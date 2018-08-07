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Экономика

Очередной топ-менеджер уйдет из Ford из-за неподобающего поведения

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford сообщил об уходе Пракаша Патела, глобального директора управления программами компании.

Как пишет издание Automotive News со ссылкой на информированные источники, причиной его ухода стало неподобающее поведение. По той же причине компанию в мае покинул Радж Рао, глава подразделения Ford Smart Mobility, отвечающего за инвестиции и партнерства с инновационными компаниями в таких сферах, как услуги по вызову такси и сервис по аренде велосипедов.

Конкретная причина ухода Патела не называется.

Менеджер пришел на работу в Ford в 2009 году, он руководил подготовкой к запуску юбилейной версии Ford Mustang, приуроченной к 50-летию бренда. На последней должности он руководил штатом из примерно 1,2 тыс. человек и распоряжался бюджетом в $500 млн.

Акции Ford дорожают на 0,6% во вторник на фоне общего подъема фондового рынка США. С начала года капитализация компании упала почти на 20%, до $40 млрд.

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Теги: Ford

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