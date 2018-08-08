Цена на нефть Brent снизилась до $74,6 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду после роста во вторник, вызванного опасениями перебоев с поставками топлива из Ирана и падением запасов в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве уменьшилась на $0,03 (0,04%) - до $74,62 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,90 (1,22%) - до $74,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,04 (0,06%) - до $69,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,16 (0,23%) - до $69,17 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 6 млн баррелей, падение оказалось в два раза сильнее, чем ожидали эксперты.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду, и консенсус-прогноз предполагает, что они укажут на уменьшение запасов на 3 млн баррелей.

При этом резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1 млн баррелей, по мнению экспертов. Если такой прогноз оправдается, снижение продлится 12-ю неделю подряд.

Кроме того, во вторник Управление по информации в области энергетики (US Energy Information Administration, EIA) министерства энергетики США снизило прогноз добычи нефти в стране на текущий и следующий годы.

Как говорится в ежемесячном прогнозе EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 10,7 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже июльского прогноза в 10,79 млн б/с. В 2019 году производство ожидается в среднем на уровне 11,7 млн б/с по сравнению с прежней оценкой в 11,8 млн б/с.

EIA прогнозирует, что нефть марки Brent в среднем будет стоить $72 за баррель в этом году, WTI - $66 за баррель. Ранее прогнозировались котировки на уровне $71,8 и $69,95 за баррель соответственно.

Вместе с тем позитивные данные и прогнозы все равно не помогли ценам на нефть подняться более значительно из-за опасений, что санкции США окажут резко негативное влияние на объемы поставки нефти из Ирана.

"Нефть поднимается с трудом и торгуется в узком коридоре, поскольку сейчас на рынке одновременно действуют разнонаправленные факторы, - говорит аналитик Samsung Futures Ким Квангре. - Прогнозы, что экспорт топлива из Ирана упадет под воздействием санкций США, компенсируются опасениями, связанными с торговым конфликтом США и Китая".