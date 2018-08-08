Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 8 августа выросли

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1453,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1179,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 7 августа составлял 1411,0 млрд рублей по России и 1087,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 8 августа составили 3358,8 млрд рублей по России против 3262,0 млрд рублей днем ранее.

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