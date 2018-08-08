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Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне приостановившегося роста нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,48-63,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,50 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,7625 руб./EUR1 (+11,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,12 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 19,93 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов среды на фоне приостановившегося роста нефтяных цен, а также сохраняющихся санкционных рисков. Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду после роста во вторник, вызванного опасениями перебоев с поставками топлива из Ирана и падением запасов в США. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск уменьшилась на 0,11% - до $74,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи не изменилась к этому времени и составила $69,17 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 6 млн баррелей, падение оказалось в два раза сильнее, чем ожидали эксперты. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду, и консенсус-прогноз предполагает, что они укажут на уменьшение запасов на 3 млн баррелей. При этом резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1 млн баррелей, по мнению экспертов.

Кроме того, во вторник Управление по информации в области энергетики (US Energy Information Administration, EIA) министерства энергетики США снизило прогноз добычи нефти в стране на текущий и следующий годы. Как говорится в ежемесячном прогнозе EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 10,7 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже июльского прогноза в 10,79 млн б/с. В 2019 году производство ожидается в среднем на уровне 11,7 млн б/с по сравнению с прежней оценкой в 11,8 млн б/с.

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