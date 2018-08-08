Российские рублевые и валютные гособлигации начали дешеветь на фоне санкционных рисков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские рублевые и валютные гособлигации заметно падают в цене 8 августа на фоне ряда публикаций в СМИ относительно новых антироссийских санкций со стороны США; как следствие, растут доходности евробондов РФ и облигаций федерального займа (ОФЗ).

В частности, процентные ставки целого ряда выпусков ОФЗ в ходе торгов среды устойчиво превышают уровень 8% годовых, в их числе ОФЗ 26225 (доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 8,1% годовых), ОФЗ 46020 (8,09% годовых, +10 пунктов), ОФЗ 26221 (8,06% годовых, +11 пунктов), ОФЗ 26218 (8,03% годовых, +6 пунктов), ОФЗ 26223 (8,01% годовых, +19 пунктов). Снижение же котировок этих выпусков к середине дня составляло от 0,5% до 1%.

При этом цена еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году к 13:00 МСК снизилась по отношению к 7 августа на 72 базисных пункта - до 107,87% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 5,305% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 114 базисных пунктов - до 104,06% от номинала (доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 5,32% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 77 базисных пунктов - до 99,78% от номинала (доходность выросла на 12 пунктов - до 4,78% годовых), с погашением в 2023 году - на 38 пунктов, до 103,16% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов - до 4,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 110 базисных пунктов - до 95,71% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 5,55% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 69 базисных пунктов, до 95,38% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов - до 4,9% годовых).