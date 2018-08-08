Недельная инфляция в РФ осталась на нулевом уровне третью неделю подряд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ за неделю с 31 июля по 6 августа составила 0,0%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущие две недели инфляция также была нулевой, до этого цены выросли на 0,1%, а в начале июля росли по 0,2% две недели подряд (из-за индексации тарифов ЖКХ).

Как сообщалось, инфляция в июле составила 0,3% после 0,5% в июне, в годовом выражении выросла (на фоне низкой инфляции в июле 2017 года - лишь 0,1%) до 2,5% с 2,3% в июне.

С начала августа инфляция к 6 августа была нулевой, с начала года составила 2,4%.

В прошлом году в начале августа уже фиксировалась сезонная дефляция, а целом за август 2017 года цены снизились на рекордные за все время наблюдения 0,5%.

Среднесуточный рост цен за 6 дней августа равнялся 0,000%. За аналогичный период августа 2017 года среднесуточное снижение цен составляло 0,009%. Из этих данных следует, что годовая инфляция к 6 августа повысилась до 2,6% с 2,5% на конец июля.