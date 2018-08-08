"Севергрупп" Мордашова стала держателем 100% акций "Силовых машин"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Севергрупп", осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, стало владельцем 100% акций ПАО "Силовые машины", говорится в сообщении энергомашиностроительной компании.

Сделка по передаче пакета акций "Силовых машин" была проведена в два этапа. На первом этапе пакет акций в размере 99,9999999885175%, принадлежавший компании Highstat Ltd, был передан компании Unifirm Ltd, а пакет акций в размере 0,0000000114825%, находившийся в собственности А.А. Мордашова, передан "Севергрупп". На втором этапе пакет акций, находившийся в собственности Unifirm Ltd, передан ООО "Севергрупп".

Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур, говорится в сообщении "Силовых машин".