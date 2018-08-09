Телеканал "МИР HD" сменил название и произвел ребрендинг

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "МИР HD", один из ресурсов телерадиокомпании "Мир", сменил название на "МИР PREMIUM" и произвел ребрендинг.

Разрешение на смену названия выдано Роскомнадзором в начале августа, говорится в сообщении телерадиокомпании, поступившем в "Интерфакс". Там пояснили, что смена названия связана с концептуальными изменениями в сетке вещания телеканала.

"Канал помолодеет - будет больше музыки, шоу, спорта и трэвел-программ. Основной акцент будет на уникальном продукте, который мы будем делать сами или заказывать у наших партнеров в странах СНГ",- сообщил генеральный продюсер телерадиокомпании "Мир" Павел Корчагин, чьи слова приводятся в сообщении.

Телеканал также сделает ставку на прямые трансляции из стран СНГ. Также на телеканале зрителей ждут выпуски новостей, документальные фильмы, программы о культуре, шоу-бизнесе, национальных особенностях стран СНГ, кулинарные шоу и спортивные передачи в новом формате.

"Только в нашей стране проживает 190 национальностей, и практически у всех есть уникальные отличительные спортивные состязания. Если снять с картинкой и хорошим звуком, это будет красочное зрелище. И вот из этого красочного зрелища мы собираемся сделать специальную спортивную рубрику. Мы не будем конкурировать с "Матч ТВ", мы будем собирать свой уникальный материал", - пообещал генпродюсер "Мира".

Развлекательно-познавательный телеканал "МИР HD" начал работу в цифровом формате высокой четкости 1 января 2015 года. Телеканал вещает в девяти странах: России, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Литве и Латвии.