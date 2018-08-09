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Экономика

ВЭБ передаст долг концерна "Тракторные заводы" "Ростеху" по рыночной стоимости

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Долг концерна "Тракторные заводы" оценен по рыночной стоимости, предприятие будет передано "Ростеху", который определит частного инвестора для гражданского сектора этого предприятия, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов.

"Самый серьезный вопрос - это концерн "Тракторные заводы". (...) Сегодня принято ключевое решение: долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку, таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается "Ростеху". Затем "Ростех" определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ", - заявил Шувалов по итогам прошедшего в четверг Набсовета ВЭБа.

По его словам, военным подразделением предприятия будет заниматься сам "Ростех".

Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между "Ростехом" и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление фингруппы КТЗ, будут реструктуризированы все долги, пояснил Шувалов.

Он уточнил, что этот актив уже оценен по рыночной цене.

"Была проведена независимая оценка компанией, которая известна на рынке", - сказал глава ВЭБа.

Шувалов продолжил: "Мы передаем "Ростеху" все права требования, которые есть у Внешэкономбанка, и затем уже сам "Ростех" будет определять всю судьбу активов, которые входят в группу КТЗ".

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Теги: Тракторные заводы, Ростех, ВЭБ, Игорь Шувалов

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