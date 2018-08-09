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Экономика

Сбербанк заинтересовался правами на кредит ВЭБа "Шереметьево"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность передачи прав требования по кредиту АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), ими, в частности, интересуется Сбербанк, сообщил журналистам в четверг глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации.

"Мы также сегодня обсуждали вопросы переуступки прав требований по кредиту, который когда-то предоставлялся аэропорту "Шереметьево", когда был высокий риск и этот риск взял на себя Внешэкономбанк. Теперь терминал "D" работает, это теперь действующий хороший объект", - сказал Шувалов.

"Заинтересовался Сбербанк, хочет приобрести этот кредит у ВЭБа. ВЭБ выполнил свою роль как институт развития, (...) мы должны выйти из этого проекта и направить средства уже для другого проекта, который нужно поддержать", - пояснил глава ВЭба.

Строительство терминала "D" в начале 2000-х финансировали ВЭБ и ВТБ. Заемщиком выступало ОАО "Терминал", которое в 2012 г. было присоединено к МАШ. В целом "Терминал" занял в банках около $1,1 млрд, в том числе у ВЭБа - $947 млн. В начале 2016 года гендиректор МАШ Михаил Василенко говорил, что задолженность аэропорта перед ВЭБом составляла $551 млн, перед ВТБ - $128 млн.

Согласно отчетности МАШ за 2017 год, на конец отчетного периода ВЭБ оставался крупнейшим кредитором аэропорта, обязательства перед госкорпорацией в рублевом эквиваленте оценивались в 31 млрд руб. Задолженность перед Сбербанком была на уровне в 3,2 млрд руб., перед ВТБ - в 1,3 млрд руб.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт РФ. 66% акций АО "МАШ" принадлежат ООО "Шереметьево Холдинг" - "дочке" кипрской TPS Avia Holding, в которой более 65% в трасте в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, менее 35% принадлежат Аркадию Ротенбергу. 30,43% - у государства в лице Росимущества. Небольшими пакетами "Шереметьево" владеют ПАО "Аэрофлот" и ООО "ВЭБ Капитал".

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Теги: Сбербанк, Шереметьево, ВЭБ
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