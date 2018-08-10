Экономика

Экономика Японии во II квартале вернулась к уверенному росту

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале вернулась к уверенному росту после спада в начале текущего года, который произошел впервые с конца 2015 года.

Объем ВВП страны в апреле-июне увеличился на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют данные кабинета министров Японии. В первом квартале, согласно пересмотренным данным, он упал на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

До этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.

Эксперты, опрошенные Nikkei Quick, в среднем прогнозировали повышение ВВП во втором квартале на 1,3%.

Рост японской экономики в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев составлял 0,5% после снижения на 0,2% в первом квартале.

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