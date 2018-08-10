ЦБ РФ приостановил лицензии "Регионального страхового центра"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Банк России приостановил действие лицензий ООО "Региональный страховой центр" на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, говорится в материалах регулятора.

Лицензии приостановлены "в связи с неисполнением надлежащим образом обществом предписания Банка России", отмечается в приказе. Нарушения были связаны с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств.

Также ЦБ РФ с 10 августа ввел временную администрацию страховщика сроком на шесть месяцев, приостановив полномочия исполнительных органов компании.

ООО "Региональный страховой центр" основано в 2001 году в Москве, филиалы у компании отсутствуют. В апреле страховщик сообщал о начале передачи страхового портфеля в СК "Аскор" в связи с добровольным отказом от осуществления страховой деятельности.