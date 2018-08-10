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Pegas Fly отказалась от более 30 допусков к зарубежным рейсам из "Жуковского"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Pegas Fly отказалась от более 30 допусков к зарубежным рейсам из подмосковного аэропорта "Жуковский", свидетельствуют материалы по итогам заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Отозваны, в частности, допуски в города Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Израиля, Турции и европейских стран.

В настоящее время маршрутная сеть Pegas Fly из "Жуковского" ограничивается семью китайскими направлениями: в Наньнин, Тайюань, Фучжоу, Гуанджоу, Цзинань, Хайкоу и Сиань.

Аэропорт "Жуковский" открылся в 2016 году. Обслуживает рейсы российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской "Белавиа", турецких Onur Air и SunExpress.

В 2017 году аэропорт обслужил 425,5 тыс. человек, что в 4 раза меньше, чем прогнозировало его руководство.

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Теги: Pegas Fly, Жуковский

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