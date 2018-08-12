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Минфин анонсировал дальнейшей сокращение вложений в госбумаги США

Есть обновление от 16:33

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжит сокращать вложения в американские госбумаги, будет стремиться уйти от расчетов в американских долларах к расчетам в других валютах, заявил первый вице-премьер-министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телепрограммы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков которые вытекают из действий наших американских партнеров. Это уже происходит, мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы, золотовалютных резервов и, в части этих резервов, резервов правительства в виде ФНБ (Фонда национального благосостояния - ИФ). Мы уменьшили вложения этих средств в американские бумаги, оттуда их забрали", - напомнил Силуанов.

Он также отметил, что Россия стремится наладить расчеты в национальной валюте, а также в евро и китайских юанях, чтобы снизить зависимость от американского доллара.

"Во всяком случае, это те валюты, которые безопасны, которые не проходят через американские банки и которые не попадают под контроль американского казначейства. По сути, мы ограничиваем расчеты, сделки в американской валюте, и по сути, доллар который считался мировой валютой, его устойчивость подрывается, потому что действия американских властей, которые говорят: "сегодня мы введем одни ограничения, завтра другие", - подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно", - пояснил первый вице-премьер.

"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику и американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в американских долларах, а в национальной валюте и других валютах, в том числе, в европейской валюте и, по сути, ограничения эти выйдут боком для тех же американцев, потому что любые ограничения (...) в конечном счете сокращают и возможности той страны, которая вводит ограничения", - сказал Силуанов.

Россия на фоне введения новых американских санкций в начале апреля резко сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries). Согласно данным американского министерства финансов, в апреле инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. За последние годы это рекордное снижение за месяц как в абсолютном, так и в процентном выражении. В мае эта тенденция продолжилась: РФ сократила вложения в US Treasuries до $14,9 млрд, впервые за много лет покинув список крупнейших держателей американского госдолга.

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Теги: Минфин, Антон Силуанов, США
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