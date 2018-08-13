Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Страховые компании в целях борьбы с недобросовестными автоюристами предложили Минфину России ввести пятидневный срок, в течение которого автомобилисту нужно сообщить компании о страховом случае по ОСАГО, чтобы получить выплату, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Действующий закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию лишь в одном случае: в течение пяти дней нужно сообщить о ДТП, оформленном без участия сотрудников полиции ("европротокол").

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев считает, что пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, так как норма позволит избежать случаев, когда автоюристы или мошенники заявляют об убытке через год-полтора. Когда прошло столько времени, разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задерживать выплату или отказывать в ней опасно из-за штрафа.

Если такое ограничение введут, то, чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придется доказать, что возможности заявить об убытке в срок не было, иначе страховщик будет вправе отказать в выплате, добавил Уфимцев.

Представитель Минфина не стал комментировать изданию отношение министерства к инициативе Союза, пообещав, что его предложениябудут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, отметил его представитель.