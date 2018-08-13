Индекс РТС утром понедельника обновил минимум с конца августа 2017 года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник обновил минимум почти за год (с конца августа 2017 года) на фоне общемирового снижения из-за валютного кризиса в Турции, вызвавшего отток капитала с emerging markets.

Значение индикатора РТС опускалось утром до 1039,29 пункта, после чего к 10:20 МСК произошла коррекция до 1045,45 пункта (-1,1%). Индекс МосБиржи к этому часу просел до 2265,6 пункта (-0,4%, минимум с конца июля), основные рублевые "фишки" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8% во главе со Сбербанком (-1,2% и -1,8% "префы").

Опасения трейдеров были подогреты сообщением газеты Financial Times о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен подверженностью некоторых крупных банков еврозоны рискам, связанным с ситуацией в Турции в условиях обвала лиры.

Лира подешевела в пятницу на 16%, падение усилилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двукратном увеличении импортных пошлин на алюминий и сталь для Турции (пошлина на алюминий составят 20%, на сталь - 50%). За минувшую неделю лира потеряла 20% стоимости относительно доллара США, с начала текущего года - 40%, свидетельствуют данные FactSet.

Хотя участие американских компаний в Турции является ограниченным, резкое ослабление лиры рассматривается как один из сигналов паники на зарубежных рынках, особенно на emerging markets, пишет MarketWatch. Это говорит в пользу более осторожного настроя инвесторов, особенно с учетом того, что фондовые индексы США находятся на уровнях, близких к рекордным максимумам.

Еще одним фактором, поддерживающим волатильность глобальных рынков, является ситуация вокруг России после объявления США о новых санкциях в отношении РФ.