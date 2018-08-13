Экономика

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Физлиц могут обязать предоставлять документы о происхождении средств при ввозе в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) более $300 тыс. наличными или в виде денежных инструментов, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Речь идет о перемещении такой суммы через таможенную границу ЕАЭС. Подтверждающие документы будут предоставляться вместе с пассажирской таможенной декларацией, где указаны сведения о ввозимой валюте и денежных инструментах.

По словам источника, коллегия Евразийской экономической комиссии уже подготовила соответствующий проект решения, где зафиксирован лимит. Проект был передан для согласования странам-участникам ЕАЭС, в том числе и России.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что в справке к документу указано, что он поможет бороться с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма. В частности, будет остановлено перемещение через границу оборотных средств на предъявителя и иных денежных инструментов.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Решения комиссии обязательны для исполнения в странах союза.

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕАЭС
Экономика
Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
 Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Евро подорожал до 78 рублейПодробнее
 Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днями
Так они планируют бороться с мошенниками и автоюристами, которые заявляют об убытке через год-полтораПодробнее
 Силуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляциюСилуанов оценил вклад августовского ослабления рубля в инфляцию
По словам первого вице-премьера, в этом вопросе подушка безопасности естьПодробнее
Акционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынкомПодробнее
 В Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в ЕвропеВ Минэкономразвития назвали некорректными ряд решений ВТО по российскому газу в Европе
Арбитры поддержали претензии России к ЕС по трем из шести блоковПодробнее
 Минпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходовМинпромторг предложил бизнесу разработать способы изъятия сверхдоходов
Представители компаний, в свою очередь, высказались против дополнительных изъятийПодробнее
 Россия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфереРоссия не смогла оспорить в ВТО главный принцип "Третьего энергопакета" в газовой сфере
Однако часть требований России к ЕС в рамках иска суд все же поддержалПодробнее
 Путин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлурговПутин не давал согласия на увеличение налоговой нагрузки на металлургов
Дмитрий Песков подчеркнул, правительству поручено пока только проработать этот вопросПодробнее
 HSBC ответил за Браудера с последствиями для всехHSBC ответил за Браудера с последствиями для всех
Политически громкое дело может привнести в судебную практику новую презумпциюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ миреРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в ШарлотсвиллеВ миреАмериканский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФВ миреСеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту

Первую группу альпинистов вывезли с места жесткой посадки вертолета на Пике Коммунизма

Губернатор Тульской области Дюмин Дюмин войдет в набсовет АСИ

Аятолла Хаменеи увидел корень экономических проблем Ирана в ошибках руководства

Европейский университет собрался восстановить студентов, отчисленных из-за отзыва лицензии

Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 18 августа в Германии

Школьник, искавший место почитать книгу, незаконно перешел границу РФ и Абхазии

Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США

Турция не обращалась за помощью к РФ в связи с обвалом лиры

"Ростелеком" предложил за 3-4 года подключить российские школы к скоростному интернету

С греческого острова Эвбея начали эвакуацию людей из-за пожара

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото

На концерте в Испании танцпол обрушился в воду

Попытки ЦБ Турции успокоить рынки не увенчались успехом

Экс-главе Татфондбанка продлили домашний арест

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегВ проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс. Подробнее

В Белом доме собрались наказать экс-помощницу Трампа за записи разговоров на диктофон

Мосгорсуд отказался снять арест с московской квартиры и автомобиля Магомеда Магомедова

В поджоге церкви в Карелии заподозрили подростка-сатаниста

Monsanto обязали выплатить $289 млн штрафа за вызвавший рак гербицид

86-летний ревнивый москвич едва не зарезал жену и пытался покончить с собой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru