Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Физлиц могут обязать предоставлять документы о происхождении средств при ввозе в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) более $300 тыс. наличными или в виде денежных инструментов, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Речь идет о перемещении такой суммы через таможенную границу ЕАЭС. Подтверждающие документы будут предоставляться вместе с пассажирской таможенной декларацией, где указаны сведения о ввозимой валюте и денежных инструментах.

По словам источника, коллегия Евразийской экономической комиссии уже подготовила соответствующий проект решения, где зафиксирован лимит. Проект был передан для согласования странам-участникам ЕАЭС, в том числе и России.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что в справке к документу указано, что он поможет бороться с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма. В частности, будет остановлено перемещение через границу оборотных средств на предъявителя и иных денежных инструментов.