Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Физлиц могут обязать предоставлять документы о происхождении средств при ввозе в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) более $300 тыс. наличными или в виде денежных инструментов, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
Речь идет о перемещении такой суммы через таможенную границу ЕАЭС. Подтверждающие документы будут предоставляться вместе с пассажирской таможенной декларацией, где указаны сведения о ввозимой валюте и денежных инструментах.
По словам источника, коллегия Евразийской экономической комиссии уже подготовила соответствующий проект решения, где зафиксирован лимит. Проект был передан для согласования странам-участникам ЕАЭС, в том числе и России.
Собеседник "Интерфакса" отметил, что в справке к документу указано, что он поможет бороться с отмыванием нелегальных средств и финансированием терроризма. В частности, будет остановлено перемещение через границу оборотных средств на предъявителя и иных денежных инструментов.
Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Решения комиссии обязательны для исполнения в странах союза.
Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.