Китай не будет обесценивать юань для смягчения последствий торгового спора

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) не будет обесценивать юань, чтобы смягчить негативные последствия торгового спора с США, однако готов принять меры против трейдеров, играющих на понижение курса юаня.

"Китай не будет использовать курс юаня как инструмент для решения проблемы торгового спора и других внешних конфликтов", - цитирует квартальный отчет НБК газета The Wall Street Journal.

При этом НБК готов принять меры для стабилизации обменного курса юаня при необходимости, если его волатильность усилится в результате "стадного поведения" трейдеров.

Неделей ранее китайский ЦБ объявил о повышении обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%, что, как ожидается, потребует от участников рынка более существенных затрат для того, чтобы делать ставку на ослабление юаня относительно доллара США.

Курс юаня к доллару ранее в этом месяце приближался к отметке в 7 юаней за $1, которую он не пересекал более 10 лет.

В понедельник курс юаня опустился на 0,5%, до 6,8833 юаня/$1. Китайская нацвалюта потеряла почти 4% стоимости за последние три месяца.